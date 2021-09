Milan-Lazio, Sarri punta subito sui nuovi acquisti

I due nuovi acquisti dei biancocelesti potrebbero anche partire dal primo minuto nella sfida di domenica contro i rossoneri.

L’attesa per la sfida di domenica alle 18:00 contro la Lazio cresce sempre di più. Mancano infatti appena 48 ore al primo big match della stagione e la sfida contro la formazione di Maurizio Sarri testerà subito il vero valore e lo stato di forma della squadra rossonera. Arriva a Milano una squadra che è a punteggio pieno dopo le prime due gare e vuole continuare a crescere sotto la guida tecnica dell’ex tecnico di Napoli, Juventus e Chelsea.

Gli uomini di Pioli dovranno sicuramente stare attenti ai soliti big dei biancocelesti: Immobile, Luis Alberto e Milinkovic. Ma c’è la possibilità che i capitolini possano schierare anche alcuni dei nuovi acquisti, giocatori che nelle idee del nuovo tecnico possono aggiungere qualità e aumentare la pericolosità della squadra. Con gli impegni delle nazionali in effetti qualche elemento potrebbe rientrare stanco o acciaccato e potrebbe lasciare spazio ad altri.

Leggi anche:

Milan, occhio a Basic e Zaccagni

Così come per il Diavolo, anche in casa Lazio le scelte di formazioni non sono così scontate. Rispetto all’ultimo turno di campionato sono stati aggregati anche il croato Toma Basic e il fantasista del Verona, Mattia Zaccagni, accostato anche al Milan in questa sessione di mercato. Il classe 1995 ha esordito in Serie A proprio a San Siro ben sei anni fa, ma contro l’Inter: era il 23 settembre del 2015 quando entrò a quindici minuti dalla fine sostituendo Jacopo Sala. Calabria potrebbe trovarsi di fronte proprio lui nella zona di campo da lui coperta.

Per quanto riguarda il centrocampista arrivato dal Bordeaux invece, la presenza da titolare è meno probabile, ma il venticinquenne potrebbe subentrare a gara in corso e fare l’esordio in biancoceleste proprio contro il Milan. Due giocatori in più quindi a cui i rossoneri dovranno fare attenzione in questo match che apre un ciclo di sfide davvero importanti.