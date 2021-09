Sky Sport – “Romagnoli può essere titolare con la Lazio”

Secondo quanto riferito da Sky sport il difensore potrebbe far riposare Kjaer. Ancora ballottaggio fra Ibrahimovic e Rebic in attacco.

A due giorni esatti dal match contro la Lazio di Maurizio Sarri, Pioli riflette sulle scelte di formazione per affrontare al meglio i biancocelesti. Non sono così scontati gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto e il tecnico sta valutando chi schierare nel reparto difensivo, al fine di arginare l’attaccante dei capitolini Immobile, già a segno 7 volte contro i rossoneri da quando è a Roma.

Il giornalista Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24 nella trasmissione pomeridiana, ha parlato proprio delle possibili scelte del tecnico emiliano per la difesa in vista della gara di domenica. Queste le sue parole: “Credo che Romagnoli possa essere titolare con la Lazio in coppia con Tomori. Kjaer potrebbe prendersi, quantomeno dall’inizio, un turno di riposo perché è rientrato dai viaggi con le nazionali. La stessa cosa è successa con Saelemaekers, che è felice per aver segnato il primo gol la maglia del Belgio ma è anche un po’ stanco per i tanti viaggi negli ultimi giorni”.

Baiocchini ha poi aggiunto sulle altre scelte di formazione: “Mi aspetto quindi Romagnoli, mi aspetto Florenzi da esterno alto nel solito 4-2-3-1. Poi vedremo quali saranno le scelte in attacco tra Rebic e Ibrahimovic. Stamattina Pioli li ha alternati: diciamo un 51% per il croato. Da quanto abbiamo capito si sta cercando di consigliare a Ibra di rientrare gradualmente, poi però è difficile arginarlo. Se decide di giocare gioca. Domani Pioli avrà una scelta difficile tra i due”.