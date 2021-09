Calciomercato Milan, doppietta al Tottenham! | Era un obiettivo

L’attaccante francese è stato nel mirino del Milan per diverso tempo. Alla fine è approdato in Premier League, e oggi, al suo debutto, si è presentato nel migliore dei modi. Una grande doppietta per lui!

C’è stato un tempo nel quale il Milan è andato alla ricerca sfrenata di un vice Ibrahimovic. In particolare, nel gennaio del 2020, quando lo svedese mostrava una condizione fisica altalenante, Maldini e Massara hanno navigato in lungo e in largo per trovare un attaccante di razza utile a Stefano Pioli. Alla fine è arrivato Mario Mandzukic, che in sei mesi in rossonero ha dimostrato di non essere più all’altezza del grande calcio italiano e più in generale europeo.

Il suo recente addio al calcio ne è la dimostrazione più palese. Insomma, un investimento errato, e non poco, quello sul croato. Ma il Milan, prima di lui, aveva sondato tanti altri profili di attaccanti molto interessanti. Tra questi, sicuramente quello di Odsonne Edouard, punta francese cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain e che militava al Celtic. Proprio con la maglia del club scozzese, Edouard aveva inflitto un gol ai rossoneri ai gironi di qualificazione di Europa League. Un gran modo per mettersi in mostra dinnanzi agli occhi della dirigenza milanista.

E il club rossonero lo ha seguito per parecchio tempo, salvo poi sfumare ogni contatto a causa delle alte pretese del Celtic. Infatti, nonostante il contratto di Edouard scadesse nel 2022, il club scozzese non si spostava dal richiedere 25-30 milioni di euro per lui. Il Milan ha di fatto abbandonato la pista.

Dato il contratto in scadenza, Odsonne non è di certo rimasto a Glasgow, e si è trasferito in Premier League nell’ultima giornata del mercato estivo; facendo così guadagnare un buon gruzzolo al suo Celtic. Non di certo 30 milioni di euro!

Edouard al Crystal Palace: che debutto per lui contro il Tottenham!

Odsonne Edouard ha firmato un contratto quadriennale il 31 agosto con il Crystal Palace. Il club inglese lo ha acquistato dal Celtic per poco più di 16 milioni di euro. Un investimento che sembra aver già ripagato le pretese del Crystal. Oggi, l’attaccante francese ha fatto il suo esordio con la maglia del club londinese e ha subito impressionato tutti.

Il Crystal Palace ha incontrato in casa il temibile Tottenham di Espirito Santo, una delle squadre favorite al titolo. Un derby molto acceso. Il Tottenham è rimasto in 10 uomini al 58’ del secondo tempo e il Crystal non ha perso tempo per distruggere gli avversari. Dopo il gol di Zaha, Odsonne Edouard ha messo a segno una doppietta in soli 8 minuti, stupendo i tanti tifosi presenti allo Selhurst Park. Il miglior modo per dimostrare di che pasta è fatto!

Chissà cosa avrebbe potuto combinare al Milan un attaccante prolifico come lui!