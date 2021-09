Pobega, i complimenti di Juric: “Ottima condizione, merito di Pioli”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato di Tommaso Pobega in conferenza stampa. Elogi per lui e mister Pioli che lo ha allenato molto bene

Il Milan ha salutato Tommaso Pobega sul finire della sessione estiva del calciomercato. Una scelta quasi obbligata quella di cederlo in prestito, e che sicuramente ha dispiaciuto parecchi tifosi e non solo. Molto probabilmente, lo stesso Stefano Pioli, così come la dirigenza milanista hanno preso la decisione di mandare Tommaso al Torino con qualche rammarico di troppo.

Pobega ha dimostrato di essere un centrocampista di tutto rispetto, nonostante la giovanissima età. Nelle amichevoli estive con la maglia rossonera aveva dimostrato e confermato quanto di buono fatto la scorsa stagione con la maglia dello Spezia (sempre in prestito). Non è un caso che il Milan abbia tenuto in considerazione soltanto la formula del prestito secco come modalità per la sua cessione. Una chiara intenzione di non perdere il controllo sul giocatore.

Adesso, e da poche settimane, Pobega è approdato al Torino. La prima di campionato l’ha passata nella panchina rossonera, la seconda nella panchina granata. Ma chissà che, già a partire da domani, giornata in cui andrà in scena Torino-Salernitana, il tecnico Ivan Juric non possa decidere di schierarlo titolare, o comunque riservagli un bello spezzone nel secondo tempo.

Il tecnico croato ha riservato importanti parole su Tommaso Pobega in conferenza stampa.

Leggi anche:

Le parole di Juric su Pobega

Come dicevamo, il Milan ha deciso di cedere Pobega per questa stagione in quanto ha optato di puntare su un centrocampo più d’esperienza dati gli importanti impegni di Champions League. Prelevato Bakayoko dal Chelsea, adesso Pioli ha a disposizione una batteria di centrocampisti di tutto rispetto. Il Torino può però riservare lo spazio sperato e utile ad una sostanziale cresciuta a Pobega.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista può anche insidiare il granata Lukic nel posto da titolare e alla regia del Toro. Le parole di Ivan Juric in conferenza stampa, alla vigilia di Torino-Salernitana, la dicono molto buona su Pobega. Domani potrebbe essere il giorno del suo debutto in maglia granata?

Queste le parole del tecnico croato: “Pobega ci può dare una grossa mano: l’ho trovato in ottime condizioni, ben allenato da mister Pioli. Può giocare dall’inizio o subentrando, ma la condizione fisica è ottimale”.