Donnarumma: “Milan è il passato. Ora mi godo il Paris”

Le parole dell’ex portiere del Milan che ha esordito oggi con il Paris Saint Germain e ha mantenuto la porta imbattuta nel 4-0 con il Clermont.

E’ arrivato alla quinta giornata l’esordio in Ligue con la maglia del Paris Saint Germain per Gianluigi Donnarumma. Normale amministrazione per l’ex Milan che chiude imbattuto nella sfida vinta per 4-0 dai parigini sul Clermont. Queste sono state le sue parole a fine gara “La prima partita è sempre speciale, ottimo risultato e grande prestazione. L’abbiamo preparata bene. Ringraziamo i tifosi che ci hanno dato un supporto incredibile. Sono emozionato per il mio debutto perché siamo una grandissima squadra. Il Milan è il passato, adesso mi godo il Paris”.

“Sto bene qua, – ha aggiunto l’ex numero 99 dei rossoneri – sono contento e la squadra mi ha accolto bene. Cerchiamo di vincere più partite possibili e fare contenti i tifosi perché ci danno un supporto incredibile”. Fresco campione d’Europa con la Nazionale, Donnarumma potrebbe fare mercoledì prossimo l’esordio in Champions League in Belgio contro il Bruges, se vincerà il ballottaggio con Keylor Navas.