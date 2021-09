Milan-Lazio, probabili formazioni: due ballottaggi da sciogliere

Le ultime sulle probabili formazioni di Milan e Lazio, in vista del match di domani alle ore 18 allo stadio di S. Siro.

Grande attesa per quello che di fatto è il primo scontro diretto della stagione per il Milan. Domani a San Siro arriva la Lazio, squadra che proprio come i rossoneri è a punteggio pieno dopo due giornate di campionato. Si prospetta dunque una gara tutta da vivere.

Basti pensare all’ultimo precedente al ‘Meazza’ tra queste due rivali: a dicembre 2020 andò in scena un match palpitante e ricco di emozioni, con vittoria del Milan a tempo scaduto per 3-2 grazie al sigillo di Theo Hernandez, nonostante una grande gara della Lazio.

Intanto Stefano Pioli sta valutando giorno per giorno le condizioni degli uomini a sua disposizione. In vista del match di domani mancherà di fatto il solo Rade Krunic, alle prese con un risentimento muscolare accusato durante gli impegni in Bosnia.

La formazione del Milan

Le ultime informazioni in arrivo da Milanello parlano di un paio di dubbi di formazione per mister Pioli. Il tecnico sta seriamente pensando di ruotare i suoi uomini vista la settimana intensa di impegni difficili: mercoledì la trasferta a Liverpool, domenica quella in casa della Juventus.

Primo ballottaggio in difesa. Alessio Romagnoli, che si è allenato bene in queste settimane di sosta a Milanello, potrebbe essere preferito a Simon Kjaer, di rientro invece dagli impegni con la sua Danimarca. Il classe ’89 riprenderebbe il suo posto invece mercoledì a Liverpool.

Secondo dubbio sulla corsia destra: Pioli sta pensando di dare fiducia ad Alessandro Florenzi nel ruolo di esterno destro di centrocampo, lasciando a riposo Alexis Saelemaekers, anche lui utilizzato dalla propria nazionale. Florenzi ha motivazioni alte: vuole far bene con il Milan e battere i rivali laziali, da tifoso romanista doc.

In attacco dovrebbe invece spuntarla la voglia di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sta bene, si dice guarito completamente e vuole convincere Pioli a gettarlo subito nella mischia.

La probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli (Kjaer), T. Hernandez; Kessie, Tonali; Florenzi (Saelemaekers), B. Diaz, R. Leao; Ibrahimovic.