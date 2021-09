Il Milan regala la nuova maglia Shevchenko: l’ucraino ringrazia – FOTO

L’ex attaccante rossonero ha ringraziato la società rossonera per la maglia regalata e lo ha fatto con un post su Twitter.

Andriy Shevchenko ha voluto ringraziare il club rossonero per avergli regalato la maglia away di questa stagione e lo ha fatto con post su Twitter. Oggi l’ucraino era ad assistere al match della squadra di Pioli contro la Lazio e sicuramente sarà andato via contento per il risultato dei rossoneri.

Nelle foto postate sul suo profilo Twitter con la maglietta è in compagnia di Paolo Scaroni. Queste le sue parole: “Grazie per questo regalo speciale“. Sheva ha lasciato la guida della nazionale Ucraina dopo averla portata ai quarti dell’Europeo. Si è parlato anche di un ipotetico futuro sulla panchina rossonera per lui. Sicuramente non ora però.