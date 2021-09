Infortunio Bakayoko, problema alla gamba sinistra: la situazione

IIl centrocampista francese ha lasciato il campo dopo pochi minuti dal suo ingresso. Nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni.

Il secondo esordio di Tiemoué Bakayoko con la maglia del Milan non è stato sicuramente memorabile. Il centrocampista ex Chelsea è stato costretto a lasciare in campo dopo pochi minuti dal suo ingresso per un infortunio alla gamba sinistra. Nel frattempo aveva anche rimediato un cartellino giallo per una brutta entrata su Acerbi.

Il francese sentiva un fastidio alla gamba e ha preferito non rischiare, anche in vista delle prossime importanti partite che aspettano il Diavolo. Domani verranno effettuati i test e saranno valutate le sue condizioni.