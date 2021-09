Milan-Lazio, Dazn o Sky: streaming e diretta tv, dove vederla oggi

Milan-Lazio, big match della 3.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vedere il match in streaming e diretta tv a partire dalle 18 di domenica 12 settembre

Sfida d’alta classifica già alla 3.a giornata quella tra Milan e Lazio che si ritrovano contro a San Siro 9 mesi dopo la bellissima sfida dello scorso dicembre vinta in extremis dai rossoneri per 3-2 con gol sul finale di Theo Hernandez di testa. Rispetto ad allora, stavolta, ci sarà il pubblico per la massima capienza consentita (circa 30mila spettatori) pronto a gustarsi una sfida, sulla carta, davvero interessante.

Pioli ritrova Kessie e Ibrahimovic anche se lo svedese non dovrebbe partire titolare. Assente Giroud che non si è allenato nelle ultime due settimane dopo la positività al Covid. Possibili titolari Florenzi e Romagnoli. Sarri non rinuncia a una formazione offensiva e potrebbe affidarsi in attacco ai nuovi acquisti Felipe Anderson e Pedro a supporto di Immobile.

Leggi anche

Milan-Lazio, streaming e diretta tv del match

Milan-Lazio sarà trasmessa, dalle 18, in esclusiva su Dazn senza diretta in contemporanea su Sky che, nel programma delle partite domenicale, può trasmettere solo il match delle 12.30. Dazn è visibile in abbonamento e in streaming su pc tramite il sito omonimo oppure tramite l’applicazione su smart tv, smartphone o dispositivi di aggregazione come Amazon Fire Stick e decoder TimVision, su quest’ultimo con un’offerta apposita.

Al termine del match, highlights e approfondimenti sempre su Dazn mentre bisognerà attendere la serata per vedere la sintesi della partita su Sky Sport 24 e Mediaset con Pressing in programma in prime time su Italia 1.

Dopo Milan-Lazio, Dazn trasmetterà in esclusiva senza simulcast con Sky anche il big match di domenica prossima tra i rossoneri e la Juventus in programma allo Stadium alle 20.45. Il Milan tornerà su Sky in occasione del turno infrasettimanale del 22 settembre quando Ibra e compagni affronteranno il Venezia a San Siro.