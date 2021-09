Milan-Lazio, i convocati di Pioli: tornano Ibra e Kessie. Out in 5

Tutto confermato, Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie tornano tra i convocati. Prima chiamata per Pellegri, out Giroud, Messias, Krunic e Conti

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di stasera, alle ore 18.00, contro la Lazio. Confermati i graditi ritorni di Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie. Non ci saranno, invece, come anticipato dal tecnico in conferenza stampa, Olivier Giroud e Rade Krunic. Il bosniaco è l’unico elemento della rosa infortunato; il francese, invece, non si è allenato per una settimana per via del Covid-19 ed era meglio non rischiarlo.

Non c’è nemmeno Plizzari, al suo posto Jungdal.

Nessuna sorpresa anche per Junior Messias, out per via di una condizione fisica ancora deficitaria; resterà così a Milanello per migliorare e mettersi al pari con gli altri. C’è così Samu Castillejo, che chiuso il mercato, proverà a dare una mano alla squadra, quando chiamato in causa. Niente da fare, invece, per Andrea Conti, fuori dai convocati vista l’abbondanza nel reparto. Prima chiamata in maglia rossonera per il giovane Pellegri.

Ecco i convocati di Pioli:

PORTIERI

Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.