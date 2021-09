Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: c’è Romagnoli, un cambio sulla trequarti

Le formazioni ufficiali del big match tra Milan e Lazio, gara valida per la terza giornata di campionato e in programma alle ore 18.00

Tra pochi minuti Milan e Lazio scenderanno in campo per sfidarsi nella spettacolare cornice di San Siro. Un big match assolutamente da non perdere e che potrà dirci tanto sulla reale forza della squadra di Stefano Pioli. La gara contro i biancocelesti apre una settimana caldissima per il Milan, dato che a questa seguiranno le sfide contro il Liverpool in Champions e contro la Juventus per la quarta giornata di campionato.

Cominciare bene questo tour de force potrebbe dare la giusta grinta ai rossoneri per affrontare con più coraggio ed entusiasmo le sfide. Certo, la Lazio di Sarri rappresenta un avversario di altissimo livello: bel gioco e calciatori di valore possono insidiare, e non poco, la fame di vittoria del Milan. Sarà un match tutto da gustare, e nell’attesa scopriamo insieme le scelte fatte da Stefano Pioli e Maurizio Sarri per l’occasione.

Per i rossoneri torna in campo dopo diverso tempo Franck Kessie, recuperato dall’infortunio. Titolarità anche per Romagnoli, Florenzi e Rebic.

Formazioni ufficiali di Milan-Lazio

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Florenzi, Diaz, Leao; Rebic.

All. Pioli.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

All. Sarri.