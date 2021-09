Milan-Lazio, le statistiche dei precedenti: record di pareggi

Oggi pomeriggio, alle ore 18.00, andrà in scena un caldissimo Milan-Lazio. Scopriamo insieme alcune statistiche interessanti sulle sfide tra le due squadre

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio di Milan-Lazio: un big match assolutamente da non perdere. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 18.00 e si sfideranno nella spettacolare cornice dello Stadio San Siro. C’è molta attesa e curiosità per vedere i rossoneri e i biancocelesti sfidarsi sul rettangolo verde.

Un chiaro banco di prova, sia per il Milan che per la Lazio, considerate tra le squadre favorite al titolo e che vantano due vittorie nelle prime due gare di campionato. Punteggio pieno, quindi, con Sarri e Pioli che vogliono mantenere l’imbattibilità. Sarà un match assolutamente combattuto, con due squadre che fanno del bel gioco il proprio punto forte.

Certamente, il Milan può contare su un sistema già parecchio collaudato, dato che Stefano Pioli è tra i pochi allenatori di Serie A a non aver cambiato panchina e ha lavorato tanto per dare e mantenere una chiara identità alla squadra rossonera.

Ma Maurizio Sarri, nonostante sia tecnico dei biancocelesti soltanto da qualche mese, se la sta comunque cavando abbastanza bene e la sua Lazio sembra che stia già assorbendo le idee del suo allenatore.

In attesa del match, scopriamo insieme alcune statistiche interessanti sul Milan-Lazio.

Come riportato da MilanData su Twitter, la Lazio è la squadra di Serie A contro cui il Milan ha pareggiato più volte nella sua storia. In particolare, i rossoneri hanno vinto 67 volte contro i biancocelesti, pareggiato 59 volte, e perso 30 volte. Una statistica molto interessante, e chissà che l’esito finale della gara di oggi non possa proprio essere quello del pareggio. Ma è certo che le squadre partono dalla volontà di non accontentarsi e faranno di tutto per conquistare i 3 punti.

Inoltre, secondo la medesima fonte, la Lazio è tra le squadre alla quale il Milan ha inflitto più reti. I biancocelesti sono secondi soltanto alla Fiorentina in questo dato. Contro i viola, i rossoneri hanno segnato in totale 253 gol nella competizione della Serie A; contro la Lazio 247.

