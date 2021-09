Calciomercato Milan, dalla Spagna: colpo dal Real Madrid, è derby

Secondo quanto riferito da Todofichajes, anche la squadra nerazzurra starebbe puntando al fantasista seguito dal Milan.

Il mercato si è chiuso ormai da due settimane ma i primi infortuni portano già a pensare a come rinforzarsi a gennaio. Non sembra, per ora, il caso del Milan, che grazie a una campagna acquisti mirata e oculata, può dirsi attualmente completa in tutti i reparti. Almeno dal punto di vista numerico. Può essere invece il caso dell’Inter che fa già i conti con delle assenze importanti e studia il modo per rimediare sul mercato.

I nerazzurri hanno appena perso Stefano Sensi per infortunio per una distrazione al legamento e non possono ovviamente contare su Christian Eriksen. Inzaghi vorrebbe quindi un altro centrocampista con le caratteristiche di Hakan Calhanoglu, in grado di garantire qualità sulla trequarti e unire il gioco dal centrocampo all’attacco.

Anche l’Inter su Isco

Secondo quanto riportato da Todofichajes, l’Inter starebbe pertanto valutando di presentare un’offerta al Real Madrid per uno degli esuberi della formazione di Ancellotti in quel ruolo, che sono Ceballos e Isco. Con il primo attualmente infortunato, salgono le quotazioni dell’ex Malaga, che fatica ad assicurarsi un posto nell’undici titolare con i Blancos. Il suo contratto termina la prossima estate ed è l’opzione preferita per il tecnico Simone Inzaghi. Le Merengues saranno tra l’altro la loro avversaria in Champions League in settimana.

Stando al portale di mercato spagnolo, l’operazione potrebbe essere chiusa anche a gennaio se Suning versasse una cifra intorno ai 12-15 milioni ai madrileni. Isco è stato un obiettivo del Milan in estate e non è detto che la dirigenza rossonera non abbia ancora in mente di tentare l’affondo per il fantasista spagnolo. Potrebbe quindi nascere un derby di mercato nei prossimi mesi. Staremo a vedere gli sviluppi della vicenda.