Milan, è rientrato in gruppo: pronto per il Liverpool

L’attaccante è tornato ad allenarsi con i compagni ed è pronto per la trasferta di Champions contro il Liverpool di Klopp.

Dopo l’entusiasmante successo di ieri contro la Lazio, arrivano buone notizie anche da Milanello. Il Milan, dopo aver sfoggiato una prestazione di alto livello ieri contro la squadra biancoceleste, che vale la vetta momentanea con Napoli e Roma, ha riabbracciato oggi anche Olivier Giroud. L’attaccante ha tanta voglia di rientrare dopo la doppietta all’esordio a San Siro con il Cagliari e può essere un’arma importante per questo ciclo di partite dei rossoneri.

Il centravanti francese è infatti tornato ad allenarsi in gruppo dopo lo stop causato dalla positività al Covid 19. Già nella giornata di venerdì l’ex Chelsea era tornato negativo, ma Pioli ha deciso di non convocarlo per la gara con la Lazio poiché non aveva allenamenti nelle gambe. Ora però Giroud è tornato ad allenarsi con i compagni ed è prontissimo per la trasferta di Champions League ad Anfield con il Liverpool. Si accende quindi la staffetta con Zlatan Ibrahimovic per mercoledì.