Milan in Champions League, i risultati di Liverpool, Atletico Madrid e Porto

I risultati in campionato di Liverpool, Porto e Atletico Madrid, le tre squadre presenti nel girone di Champions del Milan.

Non solo il Milan. Anche le rivali di Champions League dei rossoneri hanno passato un weekend tutto sommato positivo. Dopodomani comincerà ufficialmente la fase a gironi per il Diavolo, che si trova in un gruppo a dir poco impegnativo.

Ma come sono andate le prossime competitor europee del Milan? Molto bene ha fatto il Liverpool. La squadra inglese, che mercoledì ospiterà proprio i rossoneri, ha passeggiato sul campo dell’insidioso Leeds United. I ragazzi di Klopp hanno vinto con un 3-0 netto e senza appelli.

In gol Salah, Fabinho e Mané. Ma la pecca della domenica per i ‘Reds’ è stato il bruttissimo infortunio occorso al giovane talento Harvey Elliott, che ha subito la dolorosa frattura della caviglia ed è stato portato direttamente in ospedale per essere curato.

Atletico Madrid, altra vittoria last-minute

Forza, coraggio ma anche fortuna per l’Atletico Madrid. La squadra campione di Spagna ha sofferto contro un buon Espanyol, guidato tra i pali dall’ex milanista Diego Lopez. I catalani in casa sono passati in vantaggio con la rete di Raul de Tomas, prima di subire la rimonta dei madrileni.

Ferreira-Carrasco ha pareggiato per l’Atletico, mentre il gol vittoria è a firma di Lemar al 99′ minuto, al termine di un match infinito e prolungato dall’arbitro per i diversi episodi accaduti. Dopo il pari fortunoso in extremis col Villarrea, la squadra di Simeone trova un altro risultato prezioso allo scadere.

Buon pareggio per il Porto. L’ultima formazione del girone del Milan ha fermato sull’1-1 lo Sporting Lisbona, nel delicato scontro diretto in trasferta. Lo svantaggio ad opera di Nuno Santos ha trovato la replica del colombiano Luis Diaz, uno dei più pericolosi attaccante della formazione lusitana.