Milan-Lazio 2-0, le reazioni social dei rossoneri – FOTO

Da Leao a Kessie: le reazioni social dei calciatori del Milan dopo il grande successo di ieri sulla Lazio di Maurizio Sarri.

Nella giornata di ieri il Milan si è preso la scena a San Siro annullando quasi completamente la Lazio di Maurizio Sarri. La formazione di Stefano Pioli ha vinto la partita in tutti i reparti e ha concretizzato la grande mole di gioco creata con le reti di Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic, una per tempo. C’era grande attesa per il match con le due squadre che arrivavano all’impegno entrambe a punteggio pieno e con grande entusiasmo. Il successo ha riempito di gioia i calciatori rossoneri che a fine match hanno voluto manifestare sui social tutta la loro felicità per il risultato.

Leggi anche:

Le reazioni social dei protagonisti

Lo ha fatto l’autore del primo gol, Leao, postando su Instagram la sua esultanza a San Siro: “Noi siamo il Milan”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Leão (@iamrafaeleao93)

Anche Kessie, sempre al centro della polemica sul rinnovo, ha voluto postare sul suo profilo una sua immagine della vittoria di ieri. Il futuro dell’ivoriano è ancora tutto da scoprire ma nel presente la sua testa è completamente rivolta al Diavolo: “Vittoria importante a San Siro! Grandi ragazzi!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franck Yannick Kessie (@franckkessie)

Stessa cosa per quanto riguarda il Man of the Match, Sandro Tonali, che ringrazia i tifosi accorsi allo stadio: “Semplicemente San Siro”.