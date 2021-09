Calciomercato Milan, contatti con il Tottenham | Cessione a gennaio!

Franck Kessie continua ad essere al centro dei rumors di calciomercato. L’ivoriano, senza rinnovo, potrebbe lasciare il Milan già a gennaio

In questi giorni, in cui è il campo il vero protagonista, al centro dei rumors di calciomercato legati al Milan, continua ad esserci Franck Kessie. L’ivoriano, come è noto, non ha firmato il rinnovo di contratto. Nonostante le parole, arrivate dal Giappone, durante le Olimpiadi, che lasciavano pensare che non ci sarebbero stati problemi, la tanto attesa fumata bianca non è arrivata.

I tifosi, adesso, faticano a credere nel prolungamento del ‘presidente’. La scadenza si avvicina e il rischio di rivivere un nuovo caso Donnarumma è davvero vicino. Perdere un altro patrimonio della società a zero non sarebbe ammissibile. Senza il rinnovo, dunque, non si può escludere una partenza di Kessie già a gennaio.

Verso il Tottenham

In Spagna spingono per questa ipotesi: ‘TodoFichajes’ sottolinea come l’ex Atalanta abbia rifiutato le ultime offerte di rinnovo e il Tottenham sarebbe pronto ad approfittare della situazione. Gli Spurs – si legge – sarebbero pronti a presentare un’offerta, non certo alta, al Milan, per portare a Londra fin da subito Kessie. Il calciatore sarebbe ben felice di approdare in Premier League, un campionato ideale per le sue caratteristiche, ma vorrebbe un bonus prima al momento del trasferimento. Parti che sarebbero a contatto per trovare un accordo: nelle prossime settimane potrebbero esserci, dunque, già degli sviluppi.