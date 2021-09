Conte: “Il Liverpool bel test per il Milan. I tifosi devono essere fiduciosi”

Passato al commento delle gare di Champions su Sky Sport, l’ex allenatore dell’Inter e della Juventus è a Liverpool e ha commentato il match di stasera del Milan.

L’ex allenatore di Juventus e Inter, Antonio Conte, commenterà ora le partite di Champions League per Sky Sport. L’allenatore ha risolto il contratto che lo legava all’Inter , dopo la decisione della società nerazzurra di cedere alcuni pezzi pregiati della rosa. In collegamento da Liverpool, Conte ha parlato del debutto del Milan in Champions League stasera contro i Reds di Jurgen Klopp. Queste le sue parole: “Sarà una bella partita e un bel test. I tifosi milanisti devono essere fiduciosi, il Milan sta facendo bene. Devono essere ottimisti e positivi”.

Mancano ormai poche ore all’attesissima sfida e Pioli sembra aver sciolto gli ultimi dubbi. Il tecnico rossonero punterà sull’algerino Ismail Bennacer per affiancare Kessie in mediana, mentre per l’attacco verrà data un’altra occasione ad Ante Rebic. Il croato è partito titolare anche domenica scorsa in campionato contro la Lazio e ha fatto molto bene, pur non trovando la rete personale.