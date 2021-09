Klopp elogia Kjaer: “Un eroe, sentirà la gratitudine di Anfield”

Jurgen Klopp, a poche ore dal match contro il Milan in Champions League, ha reso un vero e proprio tributo a Simon Kjaer

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio di Liverpool-Milan, match che ha il sapore di un passato glorioso e fatto di grandi sfide. Nella giornata di oggi, l’allenatore dei Reds, Jurgen Klopp ha rilasciato una dichiarazione fantastica su Simon Kjaer. Il tecnico tedesco ha ricordato le grandi gesta del difensore rossonero durante il match agli Europei tra Finlandia e Danimarca.

Impossibile dimenticare quegli attimi di panico nei quali Christian Eriksen è stato colpito da un forte malore. Allo stesso modo, è davvero importante ricordare la prontezza di Kjaer nell’aiutare il compagno sofferente steso sul campo. Simon ha salvato la vita ad Eriksen e per questo è ormai definito da molti come un eroe. Proprio Klopp è tornato su quell’episodio portando in alto il nome di Kjaer e riservandogli un vero e proprio tributo. A dimostrazione di come nel calcio la stima e il rispetto vadano sempre oltre la rivalità.

Di seguito la dichiarazione di Klopp su Simon Kjaer.

Klopp: “Kjaer la stella che più ha brillato”

“Questa sera probabilmente Simon Kjaer giocherà titolare contro di noi e questa è una persona che credo meriti il rispetto di tutto il mondo calcistico e sportivo. Ci sono stati molti eroi durante lo spiacevole episodio che ha riguardato Eriksen, non ultimi i medici della Nazionale danese, nello stadio e poi in ospedale. Ma Simon è stato la stella che ha più brillato in quel giorno traumatico

. L’immagine dei giocatori danesi fare da scudo al proprio compagno, secondo me, rimarrà per sempre una delle più iconiche nella storia dello sport. Sinceramente, non ho idea di come abbia fatto, non solo a mantenere la compostezza, ma anche ad avere la lucidità di decidere ciò che era necessario fare in quel momento.

Mi è stato detto che il padre di Kjaer è un tifoso del Liverpool: se così fosse, dovrebbe essere orgoglioso che il suo ragazzo è riconosciuto oggi in ogni parte del mondo come simbolo del nostro inno ‘You’ll Never Walk Alone’. So che i nostri tifosi sono consapevoli e generosi di spirito, per questo sono sicuro che Simon sentirà tutta la gratitudine questa sera, anche se per 90 minuti sarà ancora avversario“.