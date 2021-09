Seedorf, un video da brividi: “In bocca al lupo, Milan”

L’ex rossonero Clarence Seedorf ha pubblicato un emozionante post su Instagram augurando buona fortuna al Milan per il ritorno in Champions: un video magico che riprende le immagini delle finali contro il Liverpool

Nella giornata di oggi, ma già in quelle passate, diversi ex rossoneri hanno rivolto un pensiero al Milan dato il ritorno in Champions League dopo sette anni: tanti post sui social che hanno ricordato quanto è grande la storia rossonera in Europa e quanto questo Milan merita di tornare ad alti livelli. All’appello non poteva mancare Clarence Seedorf, colui che ha tenuto le redini del centrocampo del Milan per ben dieci anni, e che poi ha allenato per sei mesi.

Il centrocampista olandese ha vissuto le emozioni delle grandi sfide rossonere in Champions League. In particolare e data la gara in programma stasera, ha disputato le due finali contro il Liverpool, del 2005 e del 2007. Stasera, il Milan tornerà sul palcoscenico più grande d’Europa e sfiderà proprio i Reds di Jurgen Klopp. Una sfida che certamente riaccenderà i ricordi tristi e poi meravigliosi di quelle sfide.

Seedorf, augurando buona fortuna al Milan, ha postato un video sul suo canale Instagram ufficiale riportando alla memoria proprio quelle emozioni. Prima le sensazioni di grande malinconia nella finale persa ad Istanbul nel 2005 e poi la gioia immensa della rivincita ottenuta ad Atene nel 2007.

Il post social di Clarence riporta una didascalia nella quale l’ex centrocampista ricorda di essere stato l’ultimo allenatore rossonero ad accompagnare la squadra in una sfida di Champions: “Nel 2014 ero l’allenatore del Milan quando giocammo l’ultima partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. Dopo 7 anni, i rossoneri ci ritornano affrontando uno dei rivali con il quale sono state scritte pagine di storia dei rispettivi club e di questo fantastico trofeo. In bocca al lupo Milan!”.