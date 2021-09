Milan, un classe 2000 nel mirino: pronta la carta per superare Inter e Juve

I rossoneri si sono inseriti nel corsa al giovane attaccante. Su di lui ci sono anche gli occhi di Juventus e Inter. I rossoneri hanno la carta giusta.

Il mercato non si ferma mai e con l’inizio della nuova stagione cominciano a mettersi i mostra i nuovi talenti del futuro. Il Milan, così come tutte le altre squadre, sono sempre attente a monitorare i giovani in rampa di lancia, in modo tale da muoversi per tempo per anticipare la concorrenza del mercato. In questo momento sta attirando l’interesse un giovane attaccante in Serie B, sul quale stanno mettendo già gli occhi le grandi squadre, che potrebbero anche scatenare un asta per lui.

Secondo quanto riportato da seriebnews.com i rossoneri si sarebbero inseriti nella corsa al giovane attaccante del Pisa, Lorenzo Lucca. Sulle tracce dell’attaccante, che tanto bene ha fatto in questo inizio di campionato, ci sono anche Juventus e Inter. Il portale dedicato alla serie cadetta riferisce però che il Diavolo ha una carta importante da giocarsi nella trattativa, ovvero l’inserimento di Lorenzo Colombo. Il centravanti di proprietà del Milan sta facendo altrettanto bene in Serie B in prestito alla Spal, con due reti segnate nelle prime tre partite.

Chi è Lucca

Lucca è un classe 2000 che ha militato nelle giovanili del Torino e del Brescia, e che i toscani del Pisa hanno prelevato dal Palermo per una cifra leggermente superiore ai 2 milioni. Nelle prime tre gare ha totalizzato 189 minuti, messo a segno 3 reti e siglato anche un assist. Il ventunenne sta trascinando i nerazzurri, primi in classifica a punteggio pieno: è sua la doppietta che ha steso l’Alessandria nella seconda giornata

Si tratta di un attaccante dotato di una stazza imponente (2,01 metri di altezza) ma allo stesso tempo molto dinamico. Il Pisa è forte di un contratto fino al 2026 e può quindi venderlo alla cifra che preferisce, considerando anche che tutte le big del nostro campionato hanno messo gli occhi su di lui. Vedremo se Lucca riuscirà a dare continuità in questa stagione e a convincere i dirigenti rossoneri che possa fare al caso del Milan,