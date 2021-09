Youth League, Liverpool-Milan 1-0: rossoneri sfortunati

Un ottimo Milan cade a Liverpool per 1-0 all’esordio in Youth League. I ragazzi di Giunti sfornano un’ottima prova ma sbattono contro Davies.

In attesa della sfida dei grandi all’Anfield, in Youth League il Liverpool si impone di misura per 1-0 su un ottimo Milan. I rossoneri non avrebbero meritato la sconfitta per via del grande numero di occasione create, ma alla fine i Reds hanno portato a casa i tre punti grazie al rete iniziale di Woltman. La squadra di Giunti ha sfornato un’ottima prestazione nonostante la sconfitta, a tratti riuscendo anche a dominare la squadra inglese.

Cronaca

La gara è girata già nei minuti inziali del primo tempo con la rete dei padroni di casa con Woltman che ha raccolto un cross dalla sinistra di Beck e con il mancino ha portato in vantaggio i suoi. La reazione del Diavolo è stata veemente e al minuto 21′ Di Gesù ha avuto la palla del pari ma ha colpito male a pochi passi dalla linea di porta. Altra grande occasione per il Milan intorno alla mezz’ora con la conclusione di Amore respinta da un ottimo Davies, oggi in stato di grazia. A pochi minuti dal termine del primo tempo i rossoneri colpiscono anche una traversa con Capone e si va negli spogliatoi con il punteggio di 1-0 per il Liverpool.

Anche la ripresa è un monologo della squadra rossonera che va vicino al pareggio prima con El Hilali, che a tu per tu con Davies non riesce a insaccare, e poi con un colpo di testa dal limite dell’area di Di Gesù, che trova ancora la risposta dell’estremo difensore dei Reds. Nei minuti finali continua l’assedio degli ospiti che si rendono pericolosi con il solito El Hilali, ma il risultato non cambia e gli inglesi si aggiudicano i primi tre punti nella competizione.

Formazioni e tabellino

Liverpool: Davies, Chambers, Bradley, Koumetlo, Beck, Gordon, Morton, Stephenson, Balagizi, Woltman, Muslalowski. All. Bridge-Wilkinson

Milan: Desplanches, Coubis, Stanga, Obaretin, Kerkez,Di Gesù, Foglio, Gala, Amore, El Hilali, Capone. All. Giunti

Marcatori: 8′ Woltman