Juventus, infortunio per il terzino: a rischio per il Milan

Il prossimo avversario del Milan fa i conti con un altro problema fisico. Il terzino si ferma per un problema al flessore.

Potrebbero esserci altri problemi di formazione per il prossimo avversario dei rossoneri in campionato, ovvero la Juventus. La Vecchia Signora non dovrebbe avere a diposizione Mattia De Sciglio per infortunio. Il terzino bianconero, tra l’altro ex Milan, ha saltato l’allenamento di oggi alla Continassa. Se da una parte quindi per Max Allegri arrivano buone notizie per quando riguarda l’attacco, con i recuperi di Chiesa e Bernardeschi, dall’altra il tecnico livornese dovrà rinunciare al suo difensore.

L’esterno sta infatti eseguendo un lavoro personalizzato in palestra a causa di un problema al flessore, motivo per cui la sua presenza contro il Diavolo è in forte dubbio. I favoriti ai lati della difesa per il match di domenica prossima sono quindi Danilo e Alex Sandro, con il colombiano Cuadrado che dovrebbe essere portato sulla linea dei centrocampisti. La squadra di Pioli arriva all’appuntamento a punteggio pieno e vorrebbe trovare un grande risultato per rimanere in vetta e dimenticare subito la sconfitta di ieri con il Liverpool.