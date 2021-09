“Milan campione d’Italia”, l’incredibile previsione dell’ex allenatore di Serie A

Clamorosa dichiarazione dell’allenatore protagonista anche in Serie A anni fa. Ha parlato di Juve, Inter, ma soprattutto del Milan

Parole importanti quelle rilasciate dall’allenatore che conosce bene la Serie A. Ha parlato ai microfoni di “The Italian Football Podcast” ed ha commentato l’attuale campionato italiano. Si è parlato di Cristiano Ronaldo e del suo addio alla Juventus, ma anche del Milan di Stefano Pioli.

Ultimamente diversi addetti ai lavori spendono buone parole per i rossoneri. Di sicuro il Milan è tornato in alto in Italia e adesso l’obiettivo è quello di confermarsi e cercare di fare bene anche in Europa. Ieri contro il Liverpool è arrivata una sconfitta (meritata) per 3-2, ma tanti sono stati gli applausi a Tomori e compagni.

Leggi anche:

Eriksson: “Inter favorita sulla carta, ma a vincere sarà un’altra…”

Allenatore che ha lasciato in segno in Italia alla guida di Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio, Sven-Goran Eriksson ha parlato di questo inizio di stagione in Serie A: “L’Inter è una delle pretendenti al titolo, anche se bisogna ammettere che ha perso alcune pedine importanti e sono difficili da rimpiazzare. Anche la Juve ha perso un grande del calcio come Cristiano Ronaldo”.

Poi si parla del Milan. Eriksson punta tutto sui rossoneri: “Il Milan mi è apparso davvero forte. Ha dato filo da torcere al Liverpool in Champions: roba non da poco. Per questo motivo sono i miei favoriti alla vittoria dello Scudetto, davanti ad Inter, Juve ed una tra Roma e Lazio”.