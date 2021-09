Juventus-Milan, le probabili formazioni: Rebic centravanti, torna Tonali

Il prossimo big match per il Milan si avvicina, ecco le probabili formazioni della sfida di domenica prossima contro la Juventus. Zlatan Ibrahimovic non ci sarà, anche per i bianconeri potrebbe esserci qualche assenza pesante.

Il Liverpool è una pagina superata ormai, adesso il Milan di Stefano Pioli deve pensare alla Juventus di Massimiliano Allegri. Da una parte ci sono i rossoneri che vogliono mettere a segno il quarto risultato utile consecutivo in campionato e affermare la grande personalità fino ad ora vista.

Dall’altro lato vi è una Juventus più in crisi che mai per quanto concerne le prime giornate di Serie A. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo pare che manchi qualcosa a questa nuova squadra. Forse, però, ciò che manca è proprio una mentalità vincente o è solo questione di tempo per cominciare a lavorare da vera squadra.

Tuttavia, i due tecnici stanno già facendo le loro valutazioni per decidere su chi fare scendere in campo e chi no. In questa partita vi saranno grandi ritorni ma anche assenze pesanti.

Le probabili formazioni di Juve-Milan

Ibrahimovic oggi si è allenato a parte e tutto fa pensare che non ci sarà per la partita contro la Juve. In attacco Pioli potrebbe avere a disposizione soltanto la carta Rebic a causa di alcuni problemi fisici accusati da Giroud oggi. Un piccolo dolore alla schiena che dovrebbe comunque consentirgli di essere a Torino almeno in panchina. C’è anche Pellegri ormai recuperato ma sarà dura vederlo in campo all’Allianz, più probabile per lui una chance mercoledì contro il Venezia. Per quanto riguarda la difesa, non dovrebbe esserci spazio per Romagnoli, quindi Kjaer con Tomori, con Calabria e Theo sulle fasce. A centrocampo torna Tonali dal primo minuto insieme a Kessie, sulla trequarti Brahim Diaz con Leao e Saelemaekers.

Allegri recupera Chiellini in difesa e dovrebbe scendere in campo dal primo minuto insieme a Bonucci, con De Ligt in panchina. A centrocampo ci sarà l’ex Locatelli insieme a Bentancur e Rabiot, in avanti il rientrante Cuadrado con Dybala e Morata. Chiesa è recuperato ma non dovrebbe giocare dall’inizio, ancora da valutare le condizioni di Bernardeschi. Ecco, di seguito, le probabili formazioni della partita di domenica:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Tonali; Diaz, Saelemaekers, Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini/De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri.