Brahim Diaz 100 volte meglio di Calhanoglu: “Fa una cosa che il turco non faceva mai”

Brahim Diaz è cento volte meglio di Calhanoglu, lo dice l’ex calciatore del Milan. Lo spagnolo fa una cosa importante che il turco non faceva mai

Un Brahim Diaz sugli scudi è quello che stiamo vedendo in questo inizio di stagione. La rete al debutto contro la Sampdoria, poi gli assist col Cagliari e la rete ad Anfield contro il Liverpool di mercoledì sera. Lo spagnolo ha ereditato la maglia numero dieci di Hakan Calhanoglu: un elemento decisivo per il suo ritorno in rossonero dal Real Madrid in estate, operazione chiusa dopo una trattativa abbastanza lunga ma che aveva un finale inevitabile.

I tifosi hanno già dimenticato Calhanoglu, che invece ha deciso di andare all’Inter. José Altafini, intervistato da Libero, è molto contento di Brahim Diaz e lo ritiene molto meglio del turco. Ha espresso questo suo pensiero con parole che non lasciano spazio all’interpretazione: “Se dovessi scegliere tra Brahim Diaz e Calhanoglu? Senza ombra di dubbio Diaz, è cento volte meglio del centrocampista dell’Inter, poiché lui sa puntare l’uomo e mette in difficoltà gli avversari”.

Messias merita fiducia

Dopo l’elogio del numero 10 rossonero, Altafini si è espresso anche sul nuovo acquisto del Milan, Junior Messias. L’ex calciatore sudamericano ha dichiarato: “Messias è brasiliano. I brasiliani non hanno timore su chi si trovano di fronte, anche se ci fossero 10.000 o 100.000 tifosi, loro giocano e basta. Sono giocatori che hanno caratteristiche straordinarie, ma ammetto che ogni tanto esagerano. Comunque, penso che il Milan debba dare fiducia a Messias, assolutamente”.