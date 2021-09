Calciomercato Milan, non solo Inter | Un’altra italiana vuole Kessie!

Il futuro di Kessie potrebbe essere ancora in Italia, ma non all’Inter. Una clamorosa indiscrezione di mercato che farebbe arrabbiare i tifosi rossoneri

Juve–Milan si gioca alla quarta giornata di Serie A ed è già un match molto importante. I bianconeri sono costretti a vincere per non perdere troppo terreno dal primo posto in classifica, attualmente occupato proprio dai rossoneri in compagnia di Napoli e Roma, le altre due squadre a punteggio pieno. Stefano Pioli deve già fare i conti con una piccola emergenza infortuni: Ibrahimovic, Giroud, Bakayoko, Krunic, Messias e anche Calabria saranno out nel match di domani. Inoltre l’allenatore deve fare i conti con alcuni calciatori che non sono ancora riusciti ad entrare in condizione.

Fra questi c’è Franck Kessie, ed è inevitabile non collegare il suo “scarso” rendimento alla questione rinnovo. Il Psg si è già fatto sentire e l’offerta, stando alle indiscrezioni che circolano, sarebbe davvero clamorosa, inarrivabile per la società rossonera. Un caso molto simile a quello Donnarumma, il quale ha preferito rifiutare la ricca proposta di Maldini per accettare quella ancor più ricca dei parigini. Kessie potrebbe fare lo stesso percorso, ma attenzione alle possibili sorprese. Diverse fonti hanno già parlato spesso di Inter, ma in Italia c’è un altro club che potrebbe pensare ad un assalto all’ivoriano a parametro zero.

Kessie resta in Italia?

Stando a quanto riportato da Fantacalcio.it, sulle tracce di Kessie potrebbe esserci anche la Juventus. I bianconeri hanno la necessità di cambiare un po’ di pedine a centrocampo e l’ex Atalanta potrebbe fare al caso suo. Il prossimo anno la Juve potrebbe liberarsi di alcuni ingaggi pesanti, come ad esempio quello di Aaron Ramsey, il quale non ha mai convinto nella sua esperienza italiana. A questo punto ci sarebbe margine di manovra per fare un’offerta importante all’ivoriano e al suo agente, in modo da comporre una mediana giovane e di qualità con Locatelli e Bentancur. I bianconeri però devono fare i conti con una fitta concorrenza, che non è solo italiana ma anche, e soprattutto, inglese.

I tabloid inglesi hanno scritto più volte dell’interesse del Tottenham per Kessie, e fin da subito: infatti gli Spurs sarebbero disposti a prenderlo già a gennaio, magari in uno scambio con Tanguy Ndombele, un’opzione che potrebbe non dispiacere ai rossoneri. Oltre al club allenato da Nuno Espirito Santo, sull’ivoriano ci sarebbe anche il Liverpool, il Manchester United e occhio anche al Chelsea, che potrebbe fare la “spesa” a Milano dopo aver comprato Lukaku in estate per oltre 100 milioni di euro. Insomma, per Kessie la situazione sembra abbastanza chiara: per ora il rinnovo non arriva e ai tifosi del Milan sembra di assistere ad un film già visto…