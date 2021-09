Donnarumma, primo gol subito col Psg: lo segna un altro ex rossonero – VIDEO

Gianluigi Donnarumma ha giocato ieri contro il Lione nel big match di giornata in Ligue 1: la prima rete subìta in Francia arriva da un altro ex Milan

E’ arrivato il primo gol subìto dall’ex portiere rossonero, Gianluigi Donnarumma, in Francia col suo Paris Saint-Germain. Nella gara contro il Lione, vinta poi 2-1 con gol decisivo allo scadere messo a segno da Mauro Icardi, la squadra di Messi ha dovuto rimontare il vantaggio iniziale degli ospiti.

A proposito di Messi, è stato sostituito nella ripresa da Pochettino ma la pulce non l’ha presa benissimo: sguardo arrabbiato e stretta di mano evitata col suo allenatore. Tornando a Donnarumma, la sua non è stata una delle serate da ricordare: gol preso sul suo palo.

Leggi anche:

Donnarumma beffato sul suo palo: la zampata è di Paquetà!

E’ stato Lucas Paquetà a beffare Gigio Donnarumma sul primo palo ed a portare sul momentaneo vantaggio il suo Lione. Il numero 10 dell’Olympique ha trafitto il portiere campione d’Europa con un sinistro di prima intenzione in area di rigore, con la difesa parigina poco attenta.

E’ simpatico pensare che il primo a segnare a Donnarumma nella sua nuova esperienza in Francia sia stato un altro ex rossonero, ovvero proprio Paquetà, che al Lione sembra essersi ritrovato. Un po’ di amarezza invece per Gigio, che dopo la rete presa ha scaricato tutta la sua rabbia con un calcione sul palo. Di seguito, il video del gol.