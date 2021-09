Milan, ritorno di fiamma per il bomber: ritorno clamoroso in Italia!

Non è tramontata l’idea che porta all’attaccante militante nel campionato francese. Maldini e Massara ci provano: tutti i dettagli

Al lavoro tra campo e mercato: con un Milan che va a gonfie vele in campionato, il duo dirigenziale rossonero è al lavoro per regalare a Pioli quelle pedine che gli permetterebbero di avere una rosa completa in tutti i reparti e soprattutto competitiva anche in Champions League.

Dopo il pareggio per 1-1 in casa della Juventus il Milan non può più nascondersi e punta ad essere protagonista nel campionato di Serie A. Certo, farlo con la squadra al completo non sarebbe male, ma i tanti infortuni tra cui quello di Kjaer di ieri sera influiscono e non poco. Ecco perché la società continua a muoversi sul fronte mercato, e per l’attacco vede anche in Francia.

Leggi anche:

Milan, si pensa ad un ex Inter: nodo ingaggio

Secondo quanto riportato da calciomercato.com il Milan avrebbe messo gli occhi nuovamente su Mauro Icardi, attaccante in forza attualmente al Psg. Contro il Lione Icardi ha messo a segno la rete della vittoria all’ultimo respiro, ma nonostante questo potrebbe lasciare la capitale francese. Il motivo potrebbe essere Leo Messi, che non ha preso bene la sostituzione di ieri e vorrebbe avere un ruolo più centrale nella squadra parigina.

Per questo motivo il Paris potrebbe sacrificare proprio Mauro Icardi, che non sembra proprio ben voluto dai suoi compagni di squadra: sempre fuori dal gioco, servito poco e male, è riuscito comunque a trovare il guizzo vincente del big match in Ligue 1.

Pioli lo accoglierebbe volentieri in questo Milan, considerando anche le condizioni non perfette di Ibrahimovic e Giroud. Un’altra punta di esperienza farebbe comodo ai rossoneri, peraltro Icardi conosce molto bene il campionato italiano avendoci già giocato con l‘Inter. Il Psg potrebbe lasciarlo partire in prestito e perché no già nel mese di gennaio, ma resta il nodo dell’ingaggio: Icardi guadagna poco più di 9 milioni a stagione, una cifra spropositata per le casse del Milan. Servirebbe una mano dal Paris, che di sicuro problemi economici non ne ha.