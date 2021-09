Colombo, che gol pazzesco! Ancora in rete con la Spal – VIDEO

Il giovane attaccante rossonero in prestito alla Spal è andato a segno anche questa sera nella sfida contro il Vicenza con un gol strepitoso

Rete fantastica quella messa a segno in serata da Lorenzo Colombo con la sua Spal contro il Vicenza, match poi terminato con il risultato di 3-2 in favore della squadra di Ferrara. Serpentina solitaria e palla nell’angolino basso: l’hai fatto brutto, Lorenzo!

Non è il primo gol stagionale per Colombo. Sono già ben 6 le marcature messe a segno dal ragazzo di Vimercate: 5 nella serie cadetta ed una in Coppa Italia. Pioli lo osserva con molta attenzione, e chissà che possa essere proprio lui il rinforzo in attacco per la prossima stagione.

Il video del gol di Colombo

Intanto la Spal se lo coccola e si gode le reti anche di pregevole fattura del classe 2002. Nella vittoria per 3-2 contro il Vicenza c’è anche la sua firma. Dotato di un mancino di pregevole fattura, Colombo abbina qualità tecnica e fisicità. La speranza è quella di ritrovarlo maturato nella prossima stagione, per far sì che possa dare una mano alla squadra di Pioli.