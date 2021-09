ML – Insulti razzisti a Maignan, contatti tra Milan e Juve: indagini avviate

Il Milan si è già mosso per far fronte agli insulti razzisti nei confronti di Mike Maignan allo Juventus Stadium. Le ultime

Deplorevole quanto accaduto allo Juventus Stadium prima dell’inizio del match tra bianconeri e Milan. Un tifoso juventino ha preso di mira Mike Maignan, impegnato nel riscaldamento pre-gara, rivolgendogli insulti razzisti e mescolando a questi parecchie espressioni blasfeme. A testimoniare lo spiacevole episodio un video diffusosi in fretta sui vari social.

Secondo le ultime notizie apprese dalla nostra redazione di MilanLive.it, il Milan, non appena venuto a conoscenza di quanto accaduto, si è subito preoccupato di contattare la Juventus per trovare i giusti provvedimenti da attuare. Il club bianconero ha comunicato ai rossoneri di aver già avviato le procedure di indagine per individuare i responsabili. Ci si augura che questi soggetti vengano quanto prima identificati e puniti con i giusti provvedimenti.

Il video presente sui social può essere una prova decisiva per riuscire nell’identificazione dei responsabili.