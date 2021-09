Pirlo, dalla Spagna: candidato alla panchina di un top club europeo

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Andrea Pirlo è tra i candidati a prendere il posto in panchina di un top club europeo

Dopo l’altalenante esperienza sulla panchina della Juventus, Andrea Pirlo è oggi un allenatore senza squadra. In estate, era stato cercato da diversi club, ma molto probabilmente l’ex centrocampista di Milan e Juve attende un’occasione prestigiosa alla quale non si può rinunciare. Secondo molti, la sua carriera da tecnico è iniziata nella maniera più sbagliata: nessuna gavetta fatta e subito lanciato nella mischia ad allenare un big club quale è la Juventus.

Aleggiano parecchi dubbi sulle sue capacità d’allenatore, eppure, secondo le ultime voci provenienti dalla Spagna, Pirlo è tra i principali a candidati a prendere il posto nella panchina del Barcellona. Una notizia clamorosa lanciata dal noto programma sportivo El Chiringuito. Come è abbastanza risaputo, Ronald Koeman è ad un passo dall’esonero: deludenti e stupefacenti i negativi risultati d’inizio stagione alla guida del Barca.

Adesso, il Presidente La Porta è a caccia di un valido sostituto, uno che sappia riprendere in mano le redini della squadra e riportarla ai vertici del calcio europeo. Un’impresa non semplice, ma chissà se alla fine tocchi proprio ad Andrea Pirlo l’arduo compito. La notizia è certamente clamorosa, bisogna attendere per scoprirne la veridicità.