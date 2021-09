Tacchinardi: “Che miglioramento Tonali! Di lui mi ha colpito una cosa”

L’ex calciatore e tecnico ha parlato a TMW Radio dopo la sfida fra Juventus e Milan terminata in parità e ha commentato la crescita del centrocampista ex Brescia.

Alessio Tacchinardi è intervenuto a TMW Radio nella trasmissione Zona Goal esprimendo alcuni suoi pareri a seguito del pareggio del posticipo domenicale tra Juventus e Milan. Queste le sue parole in merito alla squadra rossonera e sui passi avanti mostrati in questi ultimi anni: “Un paio di anni fa il Milan non l’avrebbe pareggiata questa partita. Ha dimostrato di essere la squadra che sta meglio fisicamente. oggi gli mancava la prima punta, ma si è dimostrata comunque una squadra che non molla. E’ un’iniezione di fiducia in un percorso di crescita che continua. E’ una squadra giovane e pareggiare a Torino ti dà autostima”.

L’ex centrocampista della Juventus poi elogiato la grande crescita mostrata da Sandro Tonali in questo inizio di campionato, dopo la stagione a luci e ombre dell’anno scorso. Ecco le dichiarazioni sull’ex Brescia: “La cosa che mi piace è che ha messo forza e intensità nelle gambe e, rispetto all’anno scorso, è più lucido per tutta la partita. C’è ancora tanta strada da fare, ma un miglioramento c’è”.