Milan-Venezia, cresce l’attesa: attesi 27mila spettatori a San Siro

Prosegue l’entusiasmo in casa Milan. Il club comunica che per la gara di stasera sono attesi 27mila tifosi a sostenere i rossoneri contro il Venezia.

L’entusiasmo dei tifosi rossoneri non è svanito dopo i primi match casalinghi e la voglia di andare allo stadio a sostenere la squadra di Stefano Pioli è ancora tantissima. Sul proprio sito ufficiale, l’AC Milan fa sapere che per il match di stasera contro il Venezia sono attesi circa 27mila spettatori. Il Club rossonera informa inoltre che i tifosi potranno ancora acquistare i biglietti online su singletickets.acmilan.com e presso la biglietteria di Casa Milan, che resterà aperta fino alle 18:00.

Leggi anche:

Il Milan ricorda poi, come già annunciato nella giornata di ieri alla presentazione del programma “Il Milan per tutti”, che si rafforzano le iniziative di accessibilità gratuita allo stadio per i tifosi disabile e di fruizione del servizio di audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti. L’incontro di ieri a Casa Milan per questo programma di inclusione era stata l’occasione per il rinnovo di importanti collaborazioni con l’Ente Nazionale Sordi, la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano Onlus e con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus. Le iniziative sono parte del manifesto RespAct, per l’inclusione, la diversità e l’uguaglianza