Milan-Venezia, da Ibra a Messias: l’esultanza degli infortunati infiamma i tifosi – FOTO

Il simpatico momento che ritrae i tanti giocatori indisponibili esultare ai gol del Milan contro il Venezia. I social sono impazziti

Il Milan oltre le difficoltà: contro il Venezia è arrivata una vittoria preziosissima quanto sofferta, soprattutto a causa delle tante assenze forzate che stanno mettendo in difficoltà Stefano Pioli, costretto a diversi cambi di formazione per far rifiatare alcune pedine importanti.

Ma è stato proprio l’ingresso in campo di quei giocatori tenuti inizialmente a riposo che ha cambiato drasticamente le sorti della partita, portando ad entrambe le marcature rossonere. Entrambi i gol infatti sono arrivati dalla panchina: prima Theo che serve Brahim, poi lo stesso Hernandez a segno su servizio di Saelemakers. Sia il numero 19 che il 56 sono entrati a gara in corso ed hanno dato la scossa che serviva per portare a casa i tre punti.

Milan-Venezia, la foto dell’esultanza degli indisponibili

Una delle scene più belle della serata è stata senz’altro quella della gioia incontenibile mostrata dagli indisponibili per questa gara, che erano posizionati alle spalle della panchina di Stefano Pioli. Spesso è stato inquadrato dalle telecamere Zlatan Ibrahimovic, sempre pronto a dare indicazioni alla squadra e ad incitare i propri compagni.

Lo scatto di quel momento è già diventato virale sui social ed i tifosi rossoneri sono letteralmente impazziti. Perché non si tratta di una semplice esultanza, si tratta di un gruppo unito e coeso che ha fame e voglia di raggiungere obiettivi importanti, tutti insieme. In fondo si sa, solo con la forza del gruppo si possono raggiungere grandi traguardi!