Verso Spezia-Milan, aggiornamento infortuni: le parole di Pioli

L’allenatore dei rossoneri fa il punto sugli infortunati e conta di ritrovare qualcuno già per la gara di Sabato con lo spezia.

Il Milan si è imposto per 2-0 sul Venezia di Zanetti nonostante le tantissime assenze. Giroud era alle prese con la lombalgia e non aveva ancora recuperato al meglio, così come Ibrahimovic, fermato da un’infiammazione al tendine d’achille. Anche la difesa oggi era abbastanza rimaneggiata, con Kalulu riproposto a desta e Gabbia all’esordio stagionale.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Venezia e ha fatto il punto sugli infortunati. Queste le sue parole sui vari indisponibili di oggi: “Stasera dovrebbe essere andato tutto bene, poi non so chi recuperiamo per sabato. Giroud sta meglio, anche Zlatan, Calabria e Kjaer, ma non so se ci saranno contro lo Spezia. Vedremo fra domani e venerdì chi riusciremo a recuperare”. Pioli spera ovviamente di recuperare i suoi giocatori più importanti per il campionato, ma soprattutto per la sfida di Champions con l’Atletico Madrid, dove servirà anche la loro esperienza per fare risultato.