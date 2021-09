DAZN crea ancora problemi: arriva il comunicato

Black out per Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. L’App non si apre e le polemiche sul servizio continuano a dilagare su tutti i social.

Persistono i problemi con il servizio di DAZN. La piattaforma streaming non riesce a garantire la visibilità dei match e collegandosi all’app appare nella home page un messaggio che segnala la presenza di un’anomalia. L’App quindi non si apre e gli abbonati non possono attualmente vedere le due gare di Serie A in programma in questo momento: ovvero Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Moltissimi utenti hanno segnalato sui social l’impossibilità di accedere al servizio è si è nuovamente scatenata la polemica.

Il problema si è presentato sia dal sito che dalla app e i tifosi, pur seguendo le indicazioni per risolvere i problemi ricorrendo alla Guida, non sono riusciti ad entrare in nessun modo. Le pagine social di DAZN sono state nuovamente prese d’assalto e questa situazione non potrà fara altro che alimentare nuovamente il dibattito sull’affidabilità di tale piattaforma, che attualmente ha un prezzo mensile di 29,99 euro al mese.

Aggiornamento 19:35

E’ arrivato il comunicato di DAZN in merito ai disagi causati oggi pomeriggio: “Abbiamo riscontrato un problema sull’App. Ci siamo attivati per risolverlo e ci scusiamo con tutti voi per quanto accaduto. Tutti gli utenti impattati saranno ricontattati per ricevere un indennizzo”.