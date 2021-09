Calciomercato Milan, futuro Kessie | Due possibili scambi

Kessie resterà al Milan o andrà via? Tutto è possibile. Intanto dalla Spagna arrivano voci su due ipotetici scambi che si potrebbero verificare.

Il Milan rischia concretamente di perdere Franck Kessie. La trattativa per il rinnovo del contratto non procede nella maniera auspicata. Ogni scenario è possibile.

Il club rossonero potrebbe anche valutare una cessione nella sessione invernale del calciomercato. Se non dovesse arrivare un accordo con l’agente George Atangana entro fine 2021, Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero prendere in considerazione la vendita del centrocampista ivoriano per evitare di perderlo a parametro zero nell’estate 2022.

Mercato Milan, Kessie scambiato con Herrera o Thiago Alcantara?

In vista di gennaio, il Milan potrebbe valutare offerte sia cash che eventuali scambi. Secondo quanto rivelato da La Razon, l’Atletico Madrid vorrebbe approfittare della situazione contrattuale di Kessie per assicurarselo e potrebbe mettere sul tavolo il cartellino di Hector Herrera. Il messicano, che compirà 32 anni nel 2022, era stato già accostato ai rossoneri in passato e non ci sembra una pedina adatta per imbastire una trattativa con Maldini e Massara.

La Razon conferma anche dei rumors circolati nelle settimane scorse in merito alla volontà del Liverpool di offrire Thiago Alcantara al Milan per avere Kessie. Anche in questo caso ci sentiamo di dire che si tratta di un’operazione complicata, dato che l’ex di Barcellona e Bayern Monaco percepisce uno stipendio molto elevato. Sarebbe un interessante rinforzo per la squadra di Stefano Pioli, ma ci risulta difficile pensare che lo scambio si possa concretizzare.

Da non dimenticare che anche il PSG è sulle tracce del mediano del Milan. Pure in questo caso non va esclusa un’offerta di scambio da parte di Leonardo. Chiaramente la società rossonera auspica di evitare la partenza di Kessie, rinnovando il suo contratto, però ormai dipende tutto da lui e dal suo agente Atangana.