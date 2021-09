Spezia-Milan, i convocati di Pioli: due rientri, ancora tante assenze

Diramata la lista degli uomini a disposizione di Stefano Pioli per l’insidiosa trasferta in Liguria contro lo Spezia di Thiago Motta

Manca sempre meno a Spezia-Milan e Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida che si giocherà in trasferta. Per la precisione sono 22 gli uomini a disposizione del tecnico emiliano. Ancora diverse assenza ma anche qualche rientro prezioso, soprattutto in vista della sfida di martedì contro l’Atletico Madrid in Champions.

Tornano infatti a disposizione Olivier Giroud e Davide Calabria, che hanno smaltito rispettivamente i problemi alla schiena e l’affaticamento muscolare. Non sarà della partita Alessandro Florenzi, uscito malconcio dal match contro il Venezia e ha riportato un trauma contusivo al ginocchio.

Spezia-Milan, Pioli ne convoca 22: tutte le scelte

Ancora assenti i soliti noti, vale a dire Krunic e Bakayoko alle prese con i recuperi dai rispettivi problemi. Out Ibrahimovic e Kjaer, il cui obiettivo è recuperare per la sfida europea di martedì. Messias è la vera incognita di questo inizio di stagione: per Pioli non è ancora pronto dal punto di vista fisico. Ecco tutte le decisioni del mister rossonero:

PORTIERI: Jungdal, Maignan, Tatarusanu

DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Romagnoli, Tomori

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Castillejo, Diaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali

ATTACCANTI: Giroud, Leao, Maldini, Pellegri, Rebic