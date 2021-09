Leao festeggia la prima rete in A di Maldini: “Complimenti mio bebè”

Dopo la vittoria di oggi l’attaccante portoghese ha festeggiato il compagno di squadra con un post sul suo profilo Instagram.

L’entusiasmo in casa Milan è alle stelle dopo il successo in extremis sullo Spezia di Thiago Motta. La squadra di Pioli ha trovato il quinto successo in sei partite ed è ora momentaneamente al comando. Una delle note più liete del pomeriggio rossonero è senza dubbio il primo gol in Serie A di Daniel Maldini, per la gioia di papà Paolo. Il classe 2001 ha raccolto un cross dalla destra di Kalulu e lo ha girato in rete con un gran colpo di testa.

Leggi anche:

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, ha voluto complimentarsi con lui per il gol di oggi con il quale il trequartista ha portato avanti i rossoneri contro lo Spezia. Questo il messaggio del portoghese al suo giovane compagno di squadra: “Complimenti mio bebè per il tuo primo gol in Serie A“.