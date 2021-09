Psg-Montpellier, Donnarumma ancora in panchina: confermato Navas

Sarà ancora panchina per Gianluigi Donnarumma. Il tecnico Pochettino, per l’ennesima volta, ha preferito schierare titolare Keylor Navas

Che destino avverso per Gianluigi Donnarumma! Il portiere ex Milan, che ha detto addio ai colori rossoneri per provare nuove sfide e avventure, non sta trovando lo spazio sperato al Paris Saint Germain. Anche stasera, contro il Montpellier, Maurizio Pochettino ha preferito schierare titolare il compagno (o rivale) Keylor Navas. Donnarumma, sino ad adesso, ha giocato soltanto due partite da titolare con la maglia dei parigini: contro il Clermont e contro il Lione.

Leggi anche:

Non il futuro che sperava Gianluigi! Da pronosticato a diventare il miglior portiere al mondo, a far la riserva in un campionato davvero poco competitivo! Chissà se le voci di un suo vicino approdo alla Juventus siano vere. L’ex Milan è scontento del poco minutaggio riservatogli e i bianconeri sembrano essere la destinazione più gradita, dati gli ottimi rapporti tra Agnelli e Mino Raiola! Magari, già dal 2022, potremo vedere Gianluigi Donnarumma in una veste completamente diversa: da rivale assoluto in Serie A con addosso la maglia della Juve!

C’è una grande incognita sul suo futuro! Ciò che è certo, è che far panchina per diverso tempo può essere davvero dannoso per la sua futura carriera e prestigio personale.