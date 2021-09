Theo Hernandez, dalla Spagna: “Ha già deciso il suo futuro”

L’indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna: il francese vuole rimanere ancora a lungo nel club rossonero, presto le parti si incontreranno

Theo Hernandez e il Milan, una storia che i tifosi del diavolo sperano che possa proseguire più a lungo possibile. Dal suo approdo a Milano si è subito dimostrato un giocatore di cui questa squadra non può proprio fare a meno: da tanto, troppo tempo il Milan non aveva un terzino sinistro così forte. Mancava probabilmente proprio dall’addio al calcio giocato di una leggenda rossonera come Paolo Maldini.

In tre stagioni, con la terza appena cominciata, turbo-Theo ha totalizzato ben 87 presenze con questa maglia, condite da 16 gol e 15 assist tra campionato e coppe. Questo significa che in poco meno di novanta partite disputate, il francese si è reso protagonista in ben 31 situazioni, in media più di una volta ogni tre gare: assolutamente non male per un terzino sinistro.

L’intenzione di Theo: vuole restare al Milan

Come riportato dal famoso quotidiano spagnolo AS, il Milan ha intenzione di blindare il laterale mancino al più presto. Tante sono le voci di mercato intorno a lui: dal Psg al Manchester City, Theo è ricercato praticamente da tutta Europa. Il suo contratto scade nel 2024, fra 3 anni, dunque il tempo per trattare non manca.

Maldini e Massara non sono intenzionati a proseguire queste telenovele che si sono create con altri giocatori, vedi Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. E’ previsto nelle prossime settimane un incontro per valutare le esigenze di entrambe le parti, ma sembra proprio che Theo Hernandez non abbia alcuna intenzione di lasciare il Milan.

Il numero 19 rossonero infatti è innamorato follemente della maglia del diavolo e dei suoi tifosi, di cui è diventato idolo sin dal primo gol messo a segno nella stagione 2019/2020 contro il Genoa a Marassi. Vorrebbe diventare una leggenda di questa società, così come lo è stata la sua fonte di ispirazione primaria Paolo Maldini. Insomma, ci sono tutte le possibilità affinché Theo resti al Milan ancora per tanti anni. I tifosi ci credono, sperando di non ricadere ancora una volta in una grande delusione.