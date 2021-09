Calciomercato Milan, colpo in Serie A: Maldini non molla

Già cercato in estate, il giovane talento resta nel mirino dei rossoneri. Su di lui anche l’interesse di Juventus e Tottenham.

Il Milan si gode l’ottimo momento e si prepara San Siro si prepara a tornare ad ospitare un match di Champions League, con l’Atletico di Simeone che è atteso a Milano martedì prossimo per una sfida che diventa già fondamentale in ottica qualificazione. Nonostante ciò la dirigenza rossonera tiene sempre d’occhio il mercato e le occasioni che possono crearsi.

Durante lo scorsa sessione di mercato il Diavolo ha monitorato, e in alcuni casi, anche trattato, diversi giocatori per rinforzare la trequarti. Tutto questo prima di puntare forte su Junior Messias. Alcuni di questi potrebbero comunque essere ancora nel mirino dei rossoneri, dal momento che il brasiliano non ha finora garantito nessun apporto, per via di una condizione fisica non adatta. Ecco quindi che rispunta il nome dell’esterno della Sampdoria, Mikkel Damsgaard.

Il Milan continua a seguire Damsgaard

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport sul giocatore ci sono ancora le attenzioni dei rossoneri che avrebbero intenzione di rinforzarsi sugli esterni e allo stesso tempo di inserire in rosa altri giocatori giovani e di qualità. Il danese si sposerebbe alla perfezione con il 4-2-3-1 di Pioli, potendo giocare su entrambe le fasce laterali. Ferrero in estate chiedeva una cifra molto alta, superiore ai 30 milioni di euro, ma in questa prima parte di campionato Damsgaard non ha reso come ci si aspettava.

Il ventenne ha attirato l’interesse delle big quest’estate grazie a un Europeo giocato da protagonista, con la rete in semifinale contro l’Inghilterra. Il quotidiano riferisce che sul giocatore ci sono anche altri club, in particolare la Juventus di Massimiliano Allegri e il Tottenham. Il direttore sportivo degli Spurs, Fabio Paratici, conosce bene il campionato italiano e scommetterebbe volentieri sul talento dei blucerchiati.