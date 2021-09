Calciomercato Milan, dalla MLS il nuovo attaccante | Sondaggi in corso

Il Milan guarda anche al calcio statunitense! Maldini e Massara hanno messo gli occhi su un giovanissimo attaccante che sta mostrando grandi qualità

Il Milan continua a pensare al futuro e quindi ad individuare i profili più adatti a rinforzare una rosa già competitiva. Si sa, il gruppo di Stefano Pioli può contare tra le sue fila diversi giovani molto promettenti. Gli investimenti sostenibili in profili giovani e di talento hanno ripagato a pieno il progetto del club. E nel futuro prossimo, il Milan intende continuare perseguire questa strada.

In vista del mercato invernale, sono già diversi i prospetti messi nel mirino da Maldini e Massara. L’obiettivo principale è quello di scovare giocatori giovani con ottime potenzialità da far sbocciare e crescere nell’ambiente rossonero. Un pò come accaduto con Theo Hernandez, Rafael Leao, Brahim Diaz, Alexis Saelemakers… Non importa se parliamo di giocatori con un blasone pari allo zero, l’importante è che questi abbiano qualità e siano funzionali in termini tecnici al progetto rossonero.

Per l’attacco, pare che Maldini e Massara abbiano individuato un giovanissimo talento proveniente dagli States. Una prima punta pura, che ha già un buon feeling con il gol. Milita in MLS e sta attirando l’attenzione di diversi club europei. Il Milan ha già fatto diversi sondaggi per lui.

Leggi anche:

Ricardo Pepi, l’attaccante del futuro

I colleghi di calciomercato.com hanno riportato una notizia molto significativa: il Milan è sulle tracce di Ricardo Pepi, diciottenne in forza all’FC Dallas. Parliamo di un attaccante di razza, anche se ancora giovanissimo; uno che inquadra molto bene la porta avversaria e ha un buon feeling con il gol. Ricardo Pepi è uno statunitense di origini messicane, cresciuto nella Dallas Academy e che ha poi passato gran parte della sua ancora breve carriera in prestito tra il North Texas SC e l’FC Dallas.

Attualmente è un giocatore dell’FC Dallas, squadra con la quale si è messo ampiamente in mostra dimostrando le sue qualità. Nella MLS della stagione 2021 ha realizzato ben 12 gol e 2 assist in 24 presenze timbrate. Insomma, numeri che la dicono lunga sulle sue potenzialità. Come dicevamo, il Milan si è già fatto avanti chiedendo informazioni all’FC Dallas. Peccato che, per il momento, la valutazione fatta dalla società statunitense del giocatore è reputata alta dal club rossonero.

In più la concorrenza non manca. Dall’Inghilterra e dalla Germania sono arrivate ulteriori avance a Ricardo Pepi. Da comprendere come si muoverà il Milan sul mercato nei prossimi mesi.