Calciomercato Milan, futuro Kessie | Clamorosa svolta!

Il quotidiano spagnolo Todofichajes riporta che i francesi non sono più in vantaggio sul centrocampista. Un club di Premier può spuntarla.

Oltre alle notizie positive che arrivano dal campo, con il Milan ancora vittorioso oggi sullo Spezia, c’è da tener d’occhio anche quelle extra campo. In particolare le indiscrezioni che continuano a rimbalzare sul futuro di Franck Kessie. Per il centrocampista, lontano dal rinnovo col Diavolo, c’è la fila, e queste sono settimane importanti per la sua decisione.

Il Milan si è già mosso per individuare il suo sostituto e i nomi che circolano sono quelli dello spagnolo del Liverpool, Thiago Alcantara, e del messicano dell’Atletico Madrid, Hector Herrera. Intanto dalla Spagna confidano che la favorita per assicurarsi le prestazioni di Kessie è cambiata e non è più il Psg di Mauricio Pochettino.

United su Kessie e Psg su Pogba

Secondo quanto riportato da Todofichajes, il Manchester United dovrà fare i conti con l’addio di Paul Pogba. Il francese potrebbe tornare in patria, direzione Psg, e i Red Devils stanno pensando proprio a Kessie per rimpiazzarlo. Come ormai ben noto, la trattativa per il rinnovo del contratto con i rossoneri è bloccata perchè gli agenti dell’ivoriano chiedono una cifra troppo alta.

Il portale di mercato spagnolo spiega che ora il club inglese è balzato al primo posto nella corsa al centrocampista ex Atalanta, che il prossimo giugno si libererà a zero. Il Psg avrebbe di conseguenza virato su Pogba per rinforzare il proprio centrocampo, abbandonando la pista che portava al milanista.