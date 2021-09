Serie A, la classifica dopo le sfide delle 15:00: sale la Fiorentina

La viola si impone di misura sull’Udinese di Gotti e sale quota 12. Vittorie anche per Empoli e Sassuolo, fra poco il derby Lazio-Roma.

Si muove ancora la classifica dopo il lunch match delle 12:30 fra Juventus e Sampdoria e dopo le tre sfide del pomeriggio. Andando con ordine, i bianconeri di Max Allegri ottengono il secondo successo di fila dopo quello con lo Spezia e cominciano a ingranare. Dybala sblocca subito e Bonucci raddoppia dal dischetto, ma i blucerchiati restano sempre a galla e accorciano con Yoshida. Neanche il 3-1 di Locatelli chiude i conti: Candreva riavvicina gli ospiti poco dopo. Alla fine la squadra di D’Aversa alza bandiera bianca: secondo ko consecutivo dopo quello al Ferraris contro il Napoli.

Vince la Fiorentina che sale a 9

Vince la Fiorentina a Udine grazie al rigore di Dusan Vlahovic e raggiunge la Roma a quota 12, in attesa ovviamente del derby capitolino, in programma alle 18:00. Tre punti molto importanti anche per l’Empoli di Andreazzoli che regola il Bologna in casa per 4-2. Gara pirotecnica con i felsinei che vanno sotto per l’autorete di Bonifazi ma pareggiano subito con Barrow. Arnautovic sbaglia il rigore e i padroni di casa prendono il largo con le reti di Pinamonti e Bajrami. Lo stesso Arnautovic accorcia prima del 4-2 definitivo siglato da Ricci. Empoli che sale a 9 punti e scavalca proprio i rossoblù (fermi a 8).

Successo di misura per il Sassuolo che fatica più del previsto con la Salernitana. Il gol vittoria è del solito Berardi che raccoglie l’assist di Boga e regala i tre punti ai neroverdi. Salernitana che rimane in fondo alla classifica con un solo punto. Fra poco l’attesissimo Lazio-Roma, con lo scontro fra Sarri e Mourinho, e in serata il Napoli che ospita il Cagliari al Maradona. Chiude il sesto turno Venezia-Torino, in programma domani alle 20:45. Ecco la classifica: