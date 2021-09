Atalanta, infortunio per il difensore: salta la gara contro il Milan

Lesione al bicipite femorale per il difensore dell’Atalanta. Poco probabile che riesca a recuperare entro la gara di campionato contro il Milan

Non buone notizie in casa Atalanta. Il difensore veterano dei nerazzurri, José Palomino ha rimediato un infortunio durante l’ultima gara di campionato disputata contro l’Inter. L’argentino, infatti, è stato costretto ad uscire dal campo soltanto al 25’ del primo tempo, lasciando spazio al compagno Joakim Maehle. L’ANSA ha reso nota l’entità dell’infortunio di Palomino: lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro.

Leggi anche:

Un infortunio non grave e che non richiederà lunghi tempi di recupero, ma è sicuro che il difensore argentino salterà la gara di Champions League contro lo Young Boys mercoledì, e molto probabilmente anche quella di campionato contro il Milan domenica 3 ottobre. Parliamo di un giocatore molto importante per la formazione di Gian Piero Gasperini, perno della sua difesa. Secondo le ultime informazioni diffuse, Palomino dovrebbe recuperare per la prima gara di campionato dopo la sosta per le Nazionali, ovvero contro l’Empoli di Andreazzoli.