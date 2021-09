Il tackle di Daniel Maldini su Seedorf a soli 6 anni: il video che sta spopolando sui social

Daniel Maldini continua a far parlare di sé dopo il gol allo Spezia. Un video del passato è stato quasi premonitore delle doti calcistiche dell’attaccante rossonero

Un gol allo Spezia che è diventato notizia in tutto il mondo quello segnato da Daniel Maldini al suo esordio da titolare con il Milan in Serie A. Uno stacco di testa prepotente e un’esultanza che ha ricordato quella di papà Paolo, emozionatissimo in tribuna per un momento inaspettato ma anche tanto atteso.

L’immagine di Daniel Maldini esultante ha riempito le pagine social di tifosi e siti milanisti. C’era da aspettarselo come la ricerca sul web di notizie e filmati del giovane attaccante rossonero. In particolare, tra le curiosità ne abbiamo scovata una particolarmente interessante su Daniel ancora bambino ma già capace di sfoggiare doti calcistiche di rilievo.

Leggi anche

Daniel Maldini e il tackle a Clarence Seedorf

Si tratta di un filmato del 2007 quando Daniel aveva appena sei anni. Protagonisti, lui, altri bambini figli di calciatori rossoneri e Clarence Seedorf. Le immagini si riferiscono alla serata di festa del Milan, a San Siro, successiva alla conquista dell’ultima Champions League in finale contro il Liverpool.

Seedorf, con indosso la maglia celebrativa realizzata dal Milan per quell’occasione e andata a ruba sullo store ufficiale, per far divertire i bambini presenti, prende palla e inizia a dribblare fino all’arrivo di Daniel Maldini che, con un tackle degno di papà Paolo, gli sradica la sfera. Seedorf la recupera ma Daniel insiste in marcatura fino a che le immagini non staccano dall’inquadratura.

Un gesto tecnico di grande efficacia e coordinazione quello di Daniel, stesse doti mostrate 14 anni dopo al Picco di La Spezia per il primo gol al Milan che ha inaugurato la terza generazione dei Maldini in rossonero con l’auspico di essere altrettanto vincente come le precedenti.