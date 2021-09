Sky – Milan-Atletico Madrid, due dubbi di formazione: le ultime

Gli ultimi dubbi di formazione per Stefano Pioli in vista del match di Champions League contro l’Atletico Madrid di domani sera

Mancano poco più di ventiquattro ore all’attesissima sfida di Champions League tra Milan e Atletico Madrid, gara valida per il secondo turno della fase a girone della più importante competizione europea a livello di club e che serve ai rossoneri per ripartire dopo la sconfitta di Anfield.

Si tratta infatti già di un crocevia importante per la squadra di Pioli: con una vittoria ci si potrebbe rilanciare e rimettere tutto in discussione; un risultato negativo invece complicherebbe tutto. Milan che arriva a questa sfida dopo l’importante vittoria in campionato sul campo dello Spezia per 2-1. Atletico di Simone reduce da una pesante e inaspettata sconfitta.

Pioli ha due dubbi: le probabili scelte

Il tecnico emiliano è al lavoro per decidere la miglior formazione da schierare domani. Tutto dipende dalle condizioni di alcuni giocatori come Kjaer e Giroud, ancora non al meglio. Di sicuro non ci sarà Ibrahimovic che presumibilmente tornerà a disposizione dopo la sosta.

In conferenza Pioli ha ammesso che non è facile tornare in campo dopo due settimane di stop. Per questo Olivier Giroud potrebbe partire dalla panchina ma può diventare un fattore a gara in corso, riuscendo a dare più soluzioni alla squadra. Da valutare fino all’ultimo Simon Kjaer che sembra aver recuperato dall’affaticamento al flessore. Se non dovesse farcela, pronto Romagnoli. A centrocampo confermato il duo Kessie–Tonali, con Bennacer che va ancora fuori. Tomori confermatissimo dietro, così come Calabria e Theo Hernandez sulle fasce.

Ecco la probabile formazione anti Atletico Madrid secondo quanto riportato da Sky (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer (Romagnoli), Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic (Giroud).