Serie A, i tifosi esultano: aumenta la capienza degli stadi

Arriva la fumata bianca dal CTS. Tornerà a crescere la capienza consentita negli stadi. Si parla di un aumento del 25%

Come preannunciato e previsto, il CTS ha aperto all’aumento della presenza di spettatori negli stadi dal 50% al 75% della capienza. Lo ha annunciato in una nota ufficiale il portavoce del CTS Silvio Brusaferro:

“Il Comitato, sulla base dell’attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell’andamento della campagna vaccinale, ritiene si possano prendere in considerazione allentamenti delle misure in essere, pur sottolineando la opportunità di una progressione graduale nelle riaperture, basata sul costante monitoraggio dell’andamento dell’epidemia combinato con la progressione delle coperture vaccinali nonché degli effetti delle riaperture stesse”.

Brusaferro ha voluto sottolineare, sotto forma di raccomandazioni, come il rispetto della capienza consentita negli impianti sportivi debba essere messo in atto attraverso l’utilizzo di tutti i settori e non soltanto di una parte, al fine di evitare assembramenti; e che l’utilizzo della mascherina deve essere mantenuto in tutte le fasi degli eventi. Per quanto riguarda i palazzetti sportivi la capienza consentita sarà del 50%.